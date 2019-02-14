2019-02-14T08:05:10+03:00
Общество

Закончить школу с медалью в Хабаровском крае станет сложнее

Теперь при распределении наград будут также учитывать набранные во время ЕГЭ баллы
Ольга КИВА
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Закончить школу с медалью в Хабаровском крае станет сложнееЗакончить школу с медалью в Хабаровском крае станет сложнееФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае, как и во всей России, внедряют новый метод распределения медалей «За особые успехи в учении». Ранее награду получали те выпускники, у которых по всем предметам были только оценки «отлично». Теперь же, чтобы получить медаль, школьнику придется постараться и набрать во время ЕГЭ по русскому языку и математике не менее 70 баллов. Сделать это нужно будет с первой попытки, иначе у выпускника будет обычный аттестат без отличия.

Если школьник проходит итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), достаточно будет пяти баллов по обязательным учебным предметам. Если выпускник выбрал два вида экзаменов, то ему для получения медали также потребуется сдать ЕГЭ минимум на 70 и 5 баллов по базовому уровню ЕГЭ по математике и ГВЭ.

- Такая корректировка исключит любую вероятность необъективного вручения награды. Предполагается, что если выпускник в течение года учится на «отлично» по всем предметам, то сможет спокойно набрать 70 баллов по ЕГЭ. Так он докажет, что его знания учителя оценили правильно, - пояснила Екатерина Кошельникова, начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и науки края.

Отметим, что к медалистам, поступающим в вуз, приемная комиссия более благосклонна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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