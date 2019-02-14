2019-02-14T08:16:06+03:00
Происшествия

Новый год стал грустным праздником для «черных» лесорубов в Хабаровском крае

Мужчины стали фигурантами уголовного дела из-за незаконной рубки пары сотен елей и пихт
Ольга КИВА
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Новый год стал грустным праздником для «черных» лесорубов в Хабаровском краеНовый год стал грустным праздником для «черных» лесорубов в Хабаровском краеФото: Тимур ХАНОВ
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Для четырех лесорубов в Хабаровском крае 2018 год закончился весьма печально. Они попались на незаконной вырубке елей и пихт и, как результат, стали фигурантами уголовного дела. Позже выяснилось, что задержанные собирались немного подзаработать перед Новым годом, как им тогда казалось, простым способом.

- Подозреваемые отправились в одно из лесничеств в районе имени Лазо и нарубили там порядка 200 елей и пихт. Деревья они собирались продать на елочных базарах, но планам мужчин не суждено было сбыться, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб от действий злоумышленников оценили в 370 тысяч рублей. На момент задержания часть деревьев фигуранты успели продать, оставшиеся хвойные у них изъяли полицейские. За совершенное преступление суд может приговорить каждого из них к лишению свободы на срок до семи лет. Организатор преступной схемы сейчас находится под стражей, трое его подельников - под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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