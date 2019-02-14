2019-02-14T10:33:23+03:00
Общество

В Хабаровске с горем пополам отбили землю у бизнесмена-захватчика

Предприимчивый горожанин решил, что торговый павильон должен стоять на чужой территории вопреки всему
Ольга КИВА
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В Хабаровске с горем пополам отбили землю у бизнесмена-захватчикаВ Хабаровске с горем пополам отбили землю у бизнесмена-захватчикаФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Администрация Хабаровска и бизнесмен устроили разбирательства по поводу участка земли в Центральном районе города. Первые утверждали, что права на пользование землей у предпринимателя нет, второй же решил, что его торговый павильон будет стоять на территории, несмотря ни на что.

Рассудить участников дискуссии все же удалось, правда оказалась на стороне городской администрации. Основным аргументом было то, что у нарушителя не было правоустанавливающих документов на земельный участок. Однако бизнесмен даже после вынесения судом решения не торопился освобождать захваченную землю.

- Мужчину сначала предупреждали о том, что нужно демонтировать павильон, затем обязали его заплатить исполнительский сбор, составили в отношении него административный протокол, выписали штраф, но предприниматель упорствовал и не торопился исполнять решение суда, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В один прекрасный день захватчик земли понял, что тягаться с правоохранителями - трудное и неблагодарное дело. Он все-таки убрал конструкцию и на этом его исполнительное производство закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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