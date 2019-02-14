2019-02-14T10:31:28+03:00
Общество

Самые большие зарплаты на Камчатке у врачей и ученых

Их доходы превышают 120 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Самые большие зарплаты на Камчатке у врачей и ученыхСамые большие зарплаты на Камчатке у врачей и ученыхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Камчатка - один из немногих дальневосточных регионов, который может похвастать высокими зарплатами. Согласно статистике, опубликованной на сайте Роструда, самые большие доходы на полуострове в 2018 году были у врачей и ученых. В среднем эти специалисты получали чуть больше 120 тысяч рублей. Примерно столько же денег зарабатывали и преподаватели вузов.

Если верить все той же статистике, средняя зарплата воспитателей в детских садах в крае составила 60 тысяч 951 рубль, учителей – 65 тысяч 613 рублей. Что касается доходов среднего и младшего медицинского персонала, ситуация с доходами выглядит следующим образом – 64 тысячи 791 рубль и 60 тысяч 103 рубля соответственно. Доходы в среднем социальных работников и деятелей культуры тоже держатся на этом уровне – 61 тысяча 137 рублей и 61 тысяча 876 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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