Заместителем председателя правительства Хабаровского края назначили Юрия Золочевского

14 Февр. 09:56 2019-02-14T10:29:58+03:00

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В Хабаровском крае произошла кадровая перестановка. Сегодня, 14 февраля, стало известно о назначении на пост заместителя председателя регионального правительства Юрия Золочевского. Распоряжение об этом губернатор Сергей Фургал уже подписал.

- Юрий Золочевский учился в Национальном исследовательском университете «Московский институт электронной техники», который окончил в 1984 году. В 1996 году он получил диплом финансовой академии при Правительстве РФ. Владеет специальностями микроэлектроника и международные экономические отношения, У него большой опыт работы на руководящих должностях, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

В прошлом он трудился в банковских и финансовых структурах, в том числе с 2001 по 2003 годы занимал пост член совета директоров, президента и председателя правления «Дельта Банк». С 2003 по 2004 годы его назначили финансовым директором финансовой группы «Альфа», входит в «Альфа Банк». С 2005 по 2006 годы занял пост члена совета директоров компании «Ренессанс-страхование», а также был вице-президентом Банка ВТБ с 2006 по 2012 годы.

Теперь в ведении Юрия Золочевского будет работа министерства инвестиционного развития и предпринимательства, имущественных отношений, информационных технологий и связи, комитеты государственного заказа, регионального госконтроля и лицензирования, а также по ценам и тарифам правительства края. Также ему вверили курировать работу управления по работе с обращениями граждан и организаций, главного контрольного управления губернатора и правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU