Хитрый ювелир в Хабаровске забирал драгоценности в ремонт и отказывался их возвращать

14 Февр. 09:20 2019-02-14T10:28:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В поле зрения полицейских в Хабаровске попал ювелир. Мужчину обвиняют в мошенничестве, которое он учинил по отношению к клиентам, отдавшим ему свои драгоценности в починку. Хитрый фигурант охотно забирал чужое имущество и обещал выполнить работу в срок. Однако, когда клиенты приходили, чтобы забрать вещи, неизменно слышали отказ. Каждый раз задержанный называл разные причины.

- На данный момент известно, что от его действий пострадали 16 человек. В общей сложности ущерб потерпевших оценили в 500 тысяч рублей. Против подозреваемого уже завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К жителям города обращаются с просьбой. Если кто-то оказался в аналогичной ситуации, пострадал от действий злоумышленника, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефону 8 (4212) 59-57-30 или подайте заявление в первый отдел полиции, расположенный по адресу: улица Союзная, 74. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU