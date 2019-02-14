2019-02-14T10:28:07+03:00
Происшествия

Хитрый ювелир в Хабаровске забирал драгоценности в ремонт и отказывался их возвращать

Когда клиентам надоело выпрашивать свои вещи обратно, они обратились в полицию
Ольга КИВА
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Хитрый ювелир в Хабаровске забирал драгоценности в ремонт и отказывался их возвращатьХитрый ювелир в Хабаровске забирал драгоценности в ремонт и отказывался их возвращатьФото: Олег ЗОЛОТО
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В поле зрения полицейских в Хабаровске попал ювелир. Мужчину обвиняют в мошенничестве, которое он учинил по отношению к клиентам, отдавшим ему свои драгоценности в починку. Хитрый фигурант охотно забирал чужое имущество и обещал выполнить работу в срок. Однако, когда клиенты приходили, чтобы забрать вещи, неизменно слышали отказ. Каждый раз задержанный называл разные причины.

- На данный момент известно, что от его действий пострадали 16 человек. В общей сложности ущерб потерпевших оценили в 500 тысяч рублей. Против подозреваемого уже завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К жителям города обращаются с просьбой. Если кто-то оказался в аналогичной ситуации, пострадал от действий злоумышленника, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефону 8 (4212) 59-57-30 или подайте заявление в первый отдел полиции, расположенный по адресу: улица Союзная, 74. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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