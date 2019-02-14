2019-02-14T11:51:58+03:00
Общество

В Хабаровском крае пояснили, где валежник собирать нельзя

Также в регионе уточнили, что порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ к валежнику не относятся
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае пояснили, где валежник собирать нельзяВ Хабаровском крае пояснили, где валежник собирать нельзяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае с 1 января 2019 года вступили в силу правки в закон, регулирующий заготовку недревесных лесных ресурсов. К таковым сейчас относится и валежник - упавшие на землю в лесу стволы деревьев, сучья, ветви. Речь идет о частях деревьев, которые отломились, например, из-за сильного ветра, в результате естественного отмирания, а также упали на землю сломавшись под тяжестью снега. Эти недревесные ресурсы теперь можно собирать в любое время круглый год, разрешение на это получать не нужно.

- Также в законе прописано, что заготавливать валежник можно с помощью ручных инструментов – пил, в том числе и бензомоторных и с электрическим двигателем, топоров, секаторов, сучкорезов. Внесенные корректировки будут работать на пользу сельских жителей, которые теперь могут немного сэкономить на покупке дров. Объем собранного валежника краевым законом не ограничивается, - прокомментировали в пресс-службе Законодательной Думы Хабаровского края.

Однако, жителей края просят учесть, что валежник ни в коем случае нельзя собирать на особо охраняемых природных территориях. В остальном - ограничений нет. Также отметим, что к валежнику не относятся порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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