Вандалы подложили большую свинью хабаровским экстремалам

14 Февр. 11:16 2019-02-14T11:21:19+03:00

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В Хабаровске случилась вопиющая ситуация – некто пришел в городской скейт-парк и основательно повредил трамплины и рампы. К слову, площадку сдали в декабре прошлого года, и скейтеры толком даже не обкатали ее. Теперь же тренировки придется отложить, пока оборудование не приведут в порядок.

- По всему было видно, что вредитель действовал со знанием дела. При осмотре в глаза бросилось, что закладные детали элементов скейт-парка, а также ограда были срезаны болгаркой. Местами были выкручены стягивающие болты, - поделился своими предположениями Алексей Подгорный, заместитель начальника городского управления по физической культуре и спорту.

Сейчас специалисты стараются оценить причиненный ущерб. Устранять повреждения придется за счет муниципальных денег - такой случай не относится к гарантийным. Дальше в ситуации скорее всего будут разбираться сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU