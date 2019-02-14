Рыбака эвакуировали на вертолете с борта судна в Магадан

14 Февр. 10:40 2019-02-14T10:40:53+03:00

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В Магаданской области спасатели по тревоге подняли в воздух вертолет. Помощь нужна была члену экипажа рыболовецкого судна, которое в это время находилось в Охотском море на расстоянии 300 километров от берега. Санитарный рейс выполнили на вертолете МИ-8.

- Чтобы забрать пострадавшего, вертолету пришлось ненадолго зависнуть в воздухе прямо над объектом. Затем одного из спасателей спустили на борт судна с помощью лебедки. Благодаря этому устройству пострадавшего подняли на борт, а потом вертолет отправился в аэропорт Сокол в Магадане, - прокомментировали в пресс-службе ДВРПСО.

Во время полета рыбаку оказывали медицинскую помощь и контролировали его состояние. По прибытии в аэропорт пациента передали в руки врачей скорой помощи, а те в свою очередь доставили его в областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU