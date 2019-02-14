2019-02-14T10:40:53+03:00
Происшествия

Рыбака эвакуировали на вертолете с борта судна в Магадан

В городе пострадавшего передали врачам скорой помощи
Ольга КИВА
Поделиться:
Рыбака эвакуировали на вертолете с борта судна в МагаданРыбака эвакуировали на вертолете с борта судна в МагаданФото: ДВРПСО МЧС России
Изменить размер текста:

В Магаданской области спасатели по тревоге подняли в воздух вертолет. Помощь нужна была члену экипажа рыболовецкого судна, которое в это время находилось в Охотском море на расстоянии 300 километров от берега. Санитарный рейс выполнили на вертолете МИ-8.

- Чтобы забрать пострадавшего, вертолету пришлось ненадолго зависнуть в воздухе прямо над объектом. Затем одного из спасателей спустили на борт судна с помощью лебедки. Благодаря этому устройству пострадавшего подняли на борт, а потом вертолет отправился в аэропорт Сокол в Магадане, - прокомментировали в пресс-службе ДВРПСО.

Во время полета рыбаку оказывали медицинскую помощь и контролировали его состояние. По прибытии в аэропорт пациента передали в руки врачей скорой помощи, а те в свою очередь доставили его в областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор