2019-02-15T04:00:26+03:00
Общество

Хабаровчане своими глазами увидят, сколько воды уходит на помывку подъездов

Для этого в домах устанавливают краны со счетчиками, из которых уборщицы будут набирать жидкость для уборки
Ульяна КОСКИНА
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Хабаровчане своими глазами увидят, сколько воды уходит на помывку подъездовХабаровчане своими глазами увидят, сколько воды уходит на помывку подъездовФото: Администрация Хабаровска
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Управляющие компании Хабаровска устанавливают в многоэтажках краны для забора холодной воды. Их снабдят счетчиками, с помощью которых можно будет проконтролировать объем жидкости, потраченной на уборку лестничных маршей. Собственники своими глазами увидят цифры и смогут сопоставить их с суммой в квитанциях за общедомовые нужды. Оборудование появится в подъездах каждого дома.

- Чтобы отмыть, например, девятиэтажку полностью, требуется девять ведер воды. В месяц расход на ОДН согласно счетчику составляет четыре кубометра на весь дом,- говорит Александр Прокопенко, директор подрядной организации управляющей компании. - С установкой крана в подъезде жильцы перестали задавать вопросы по суммам в квитанциях. Удобно и уборщицам - теперь они не ломают голову, где им набрать воды, чтобы выполнить свою работу.

Отметим, что по нормативу влажная уборка подъездов должна проводиться каждый день, а помывка площадки - раз в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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