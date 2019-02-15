2019-02-15T06:03:18+03:00
Общество

Таксистов в Хабаровске предупреждают об опасности нестандартных заявок

Водителям настоятельно рекомендуют игнорировать клиентов, которые просят передать деньги больным родственникам
Ульяна КОСКИНА
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Таксистов в Хабаровске предупреждают об опасности нестандартных заявокТаксистов в Хабаровске предупреждают об опасности нестандартных заявокФото: Евгения ГУСЕВА
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Таксисты в Хабаровске неожиданно могут стать соучастниками преступления. Полицейские предупреждают, что в краевом центре появились телефонные мошенники, которые используют водителей для передачи денег доверчивых граждан в руки преступников. При этом они давят на жалость и рассказывают о родственниках, якобы попавших в сложную жизненную ситуацию.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, злоумышленники отводят таксисту роль посредника между преступником и жертвой. Водитель приезжает по вызову и получает деньги от потерпевшего, после чего отдает их заказчику. Между тем, выполняя подобные услуги, извозчики становятся фактически соучастниками преступления.

Водителям такси настоятельно рекомендуют сообщать в полицию о нестандартных заказах. Особенно о тех, которые связаны с необходимостью забрать деньги с указанного адреса и передать заказчику. Таксисты в таких случаях имеют право знать, что находится внутри конверта или свертка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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