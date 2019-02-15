2019-02-15T06:01:30+03:00
Происшествия

При пожаре в трехквартирном доме в Хабаровске погиб инвалид

Еще один обитатель жилья вышел на улицу самостоятельно, остальных просто не было дома
Ольга КИВА
Поделиться:
При пожаре в трехквартирном доме в Хабаровске погиб инвалидПри пожаре в трехквартирном доме в Хабаровске погиб инвалидФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Накануне вечером, 14 февраля, помощь пожарных понадобилась жильцам трехквартирного дома, расположенного на улице Мичурина. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и провели обследование помещений. Выяснилось, что горит одна из квартир в одноэтажном строении.

- Также при осмотре здания пожарные нашли бездыханное тело мужчины. Это был хозяин горевшей квартиры, инвалид первой группы. В доме находился еще один жилец, который самостоятельно вышел на улицу до приезда пожарных расчетов. Другие обитатели в момент происшествия отсутствовали, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

С пламенем удалось справиться почти в восемь часов вечера. Огонь повредил часть квартиры площадью 35 квадратных метров. Сотрудники пожарной инспекции выясняют причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор