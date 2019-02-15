15 Февр. 02:29 2019-02-15T06:01:30+03:00

При пожаре в трехквартирном доме в Хабаровске погиб инвалид Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Еще один обитатель жилья вышел на улицу самостоятельно, остальных просто не было дома

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Накануне вечером, 14 февраля, помощь пожарных понадобилась жильцам трехквартирного дома, расположенного на улице Мичурина. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и провели обследование помещений. Выяснилось, что горит одна из квартир в одноэтажном строении.

- Также при осмотре здания пожарные нашли бездыханное тело мужчины. Это был хозяин горевшей квартиры, инвалид первой группы. В доме находился еще один жилец, который самостоятельно вышел на улицу до приезда пожарных расчетов. Другие обитатели в момент происшествия отсутствовали, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

С пламенем удалось справиться почти в восемь часов вечера. Огонь повредил часть квартиры площадью 35 квадратных метров. Сотрудники пожарной инспекции выясняют причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU