Около тонны соленой кеты застряло на границе с Китаем в ЕАО
Биробиджанские таможенники притормозили партию соленой кеты, кторую экспортер пытался провезти через границу с КНР. Перевозчик планировал вывезти рыбу в Поднебесную, однако забыл, что без декларации это сделать невозможно. При этом в компании заблаговременно позаботились о том, чтобы документы были на партию лосося, которая находилась вместе с кетой в одном большегрузе.
- При досмотре таможенники обнаружили 750 килограммов незадекларированной соленой рыбы. Морепродукты уже изъяли и отправили на экспертизу, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.
В отношении компании-экспортера уже возбудили административное дело. Расследование продолжается. По итогу нарушителя могут обязать выплатить административный штраф. Сумма может быть равна двукратному размеру стоимости самого товара. Также возможна конфискация продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU