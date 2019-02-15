15 Февр. 02:56 2019-02-15T05:59:43+03:00

Около тонны соленой кеты застряло на границе с Китаем в ЕАО Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Биробиджанские таможенники притормозили партию соленой кеты, кторую экспортер пытался провезти через границу с КНР. Перевозчик планировал вывезти рыбу в Поднебесную, однако забыл, что без декларации это сделать невозможно. При этом в компании заблаговременно позаботились о том, чтобы документы были на партию лосося, которая находилась вместе с кетой в одном большегрузе.

- При досмотре таможенники обнаружили 750 килограммов незадекларированной соленой рыбы. Морепродукты уже изъяли и отправили на экспертизу, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В отношении компании-экспортера уже возбудили административное дело. Расследование продолжается. По итогу нарушителя могут обязать выплатить административный штраф. Сумма может быть равна двукратному размеру стоимости самого товара. Также возможна конфискация продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU