2019-02-15T06:31:01+03:00
Общество

Камчатского бизнесмена оштрафовали за трудоустройство экс-полицейского

Директор фирмы забыл сообщить бывшим работодателям женщины о ее новом месте работы
Ульяна КОСКИНА
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Камчатского бизнесмена оштрафовали за трудоустройство экс-полицейскогоКамчатского бизнесмена оштрафовали за трудоустройство экс-полицейскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Директор коммерческой фирмы на Камчатке заплатит штраф за незаконной трудоустройство бывшего полицейского. Нарушение удалось выявить после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края, женщину приняли на работу в августе прошлого года. Между тем, в краевое управление МВД нужно было направить сведения о новом месте работы экс-сотрудницы, вот только руководитель этого не сделал вовремя. В итоге он получил выговор от надзорных органов. Его обязали устранить нарушения.

Отметим, что после случившегося директор компании привлек к дисциплинарной ответственности двух сотрудников, а также направил в управление необходимую информацию. В отношении самого руководителя прокурор возбудил административное дело, мировой судья оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу, пока у бизнесмена есть возможность его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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