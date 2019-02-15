Землетрясение на Камчатке: силу подземных толчков оценили в 2-3 балла

15 Февр. 03:30 2019-02-15T05:58:22+03:00

Никто из людей не пострадал, разрушенных домов нет

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Сегодня утром, 15 февраля, на Камчатке случилось землетрясение. По предварительным данным, сейсмособытие оценили в два-три балла. Жители Петропавловска-Камчатского в прямом смысле на себе прочувствовали это природное явление. Однако ущерба от подземных толчков в краевой столице нет – никто из людей не пострадал, разрушенных домов во время обследования не обнаружили.

- Землетрясение случилось на глубине 56 километров, магнитуда составила 4,5. Эпицентр находился в 67 километрах от Петропавловска-Камчатского на юго-западе, в Елизовском районе, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Также в чрезвычайном ведомстве отметили, что после землетрясения руководители потенциально-опасных объектов и дежурно-диспетчерские службы совместно осмотрели социально значимые и жилые здания.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «01» с городского телефона, «101» с сотового, «112» или по телефону доверия 8 (4152) 30-10-99.

ИСТОЧНИК KP.RU