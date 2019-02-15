Тяжелоатлет из Хабаровского края вошел в состав сборной России

15 Февр. 05:42 2019-02-15T05:42:44+03:00

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В копилку спортивных достижений Хабаровского края добавилось еще одно – тяжелоатлет из Ванино вошел в состав сборной России. Поздравления принимает юноша по имени Сергей Девяшин, кторый показал отличные результаты во время первенства России по тяжелой атлетике. Соревнования прошли в городе Старый Оскол. Среди участников были не только парни, но и девушки. Все спортсмены 2002 года рождения и моложе.

- Сергей учится в Ванинском межотраслевом колледже. Он успел за короткий промежуток времени выиграть первенство Хабаровского края, кубок Хабаровского края и чемпионат Хабаровского края по тяжёлой атлетике, выполнил первый спортивный разряд. По итогам первенства России, он занял четвертое место в весовой категории до 49 килограммов, обойдя 18 соперников, - рассказали в администрации Ванинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU