2019-02-15T14:06:09+03:00
Спорт

Матч «Амур» - «Авангард», 14 февраля: хабаровчане продолжают победное шествие

«Тигры» одержали четвертую домашнюю победу подряд
Ольга КИВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Матч «Амур» - «Авангард», 14 февраля: хабаровчане продолжают победное шествиеМатч «Амур» - «Авангард», 14 февраля: хабаровчане продолжают победное шествиеФото: пресс-служба ХК "Амур"
Изменить размер текста:

Накануне, 14 февраля, в Хабаровске прошел матч между командами «Амур» и «Авангард». В первом периоде хабаровчане явно доминировали. Они практически не выходили из чужой зоны, действовали строго в обороне, забили одну шайбу. Правда, были и неприятные минуты, но «тигры» их благополучно пережили.

- Во втором периоде хозяева так же напористо, как и в первом, шли на ворота соперников и забросили еще две шайбы. Шикарной получилась атака хабаровчан на 36-й минуте, однако гости справились с ней с помощью проброса, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Третий период оказался менее удачным для «тигров» - не получилось забить четвертый гол, зато омичи смогли немного отыграться и отправили в ворота хабаровчан две шайбы. Но игра в итоге закончилась со счетом «3:2» в пользу «Амура».

Следующий матч состоится в субботу, 16 февраля, в «Платинум Арене». Начало в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор