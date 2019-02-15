Матч «Амур» - «Авангард», 14 февраля: хабаровчане продолжают победное шествие

15 Февр. 04:42 2019-02-15T14:06:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 14 февраля, в Хабаровске прошел матч между командами «Амур» и «Авангард». В первом периоде хабаровчане явно доминировали. Они практически не выходили из чужой зоны, действовали строго в обороне, забили одну шайбу. Правда, были и неприятные минуты, но «тигры» их благополучно пережили.

- Во втором периоде хозяева так же напористо, как и в первом, шли на ворота соперников и забросили еще две шайбы. Шикарной получилась атака хабаровчан на 36-й минуте, однако гости справились с ней с помощью проброса, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Третий период оказался менее удачным для «тигров» - не получилось забить четвертый гол, зато омичи смогли немного отыграться и отправили в ворота хабаровчан две шайбы. Но игра в итоге закончилась со счетом «3:2» в пользу «Амура».

Следующий матч состоится в субботу, 16 февраля, в «Платинум Арене». Начало в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU