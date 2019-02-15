2019-02-15T07:55:00+03:00
Общество

Донорам в Хабаровском крае напомнили о положенной выплате и отдыхе в санаториях

Социальную поддержку оказывают тем, у кого есть нагрудный знак «Почетный донор России»
Ольга КИВА
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Донорам в Хабаровском крае напомнили о положенной выплате и отдыхе в санаторияхДонорам в Хабаровском крае напомнили о положенной выплате и отдыхе в санаторияхФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Донорам в Хабаровском крае разъяснили, на какие меры социальной поддержки они могут рассчитывать и как их получить. Тем, кого наградили нагрудным знаком «Почетный донор России», полагается ежегодный оплачиваемый отпуск в любое время года, медицинская помощь в государственных больницах вне очереди, ежегодная выплата, размер которой в 2019 году составляет 14 тысяч 145 рублей 98 копеек, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение.

- Чтобы воспользоваться социальной поддержкой, кандидатам нужно обратиться в центр социальной поддержки по месту жительства. При себе нужно иметь заявление, паспорт, удостоверение о награждении нагрудными знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР». Документы также принимают в филиалах МФЦ и в электронном виде на портале Госуслуг Хабаровского края, - рассказали в краевом министерстве социальной защиты населения.

Отметим, что в 2018 году денежные выплаты получили три с половиной тысячи доноров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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