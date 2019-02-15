2019-02-15T06:04:35+03:00
Экономика

Лучше всего бизнесменам живется в трех районах Хабаровского края

В Солнечном, Хабаровском и Вяземском районах меньше всего административных барьеров
Ольга КИВА
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Лучше всего бизнесменам живется в трех районах Хабаровского краяЛучше всего бизнесменам живется в трех районах Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае выяснили, в каких районах предпринимателям живется лучше всего. Эксперты пришли к выводу, что наиболее комфортные условия для бизнеса в 2018 году смогли создать в Солнечном, Хабаровском и Вяземском районах. Здесь меньше всего административных барьеров, органы местного самоуправления чаще всего взаимодействуют с советами по предпринимательству.

- Также в прошлом году на оценку регулирующего воздействия поступило больше нормативных правовых актов. Специалисты подготовили 582 заключения, что на 272 больше, чем в прошлом году. При этом 7,7 процента документов получили отрицательные заключения, в 2017 году этот показатель составил 5,8 процента, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в регионе не первый год проводят оценку деятельности муниципалитетов. По итогам прошлого года, регион вновь подтвердил «высший уровень» по осуществлению данной процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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