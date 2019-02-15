В Комсомольске-на-Амуре собираются пересмотреть городской бюджет
В городе Юности собираются внести поправки в местный бюджет. Такая потребность возникла в связи с перераспределением расходов. Так, в рамках корректировки чиновники собираются направить из резервного фонда 10 миллионов 600 тысяч рублей. Из них один миллион направят на обустройство детского сада «Карусель», оставшуюся сумму – на выплату зарплаты и выходного пособия работникам МУП «Трамвайное управление».
- Кроме того, поступило предложение перераспределить ассигнования внутри управления дорожной деятельности. Порядка пяти миллионов рублей планируют вложить в безопасность дорожного движения, чуть больше трех миллионов потратят на погашение кредиторской задолженности 2018 года за содержание фонтанов, - пояснили в пресс-службе городской администрации.
На проектные работы для прокладки инженерных сетей от Бульвара юности до будущей территории туристического кластера в районе набережной предложили потратить два миллиона 890 тысяч рублей. Одна из поправок касалась выделения пяти миллионов рублей на оплату кредиторской задолженности 2018 года на текущий ремонт пустующих муниципальных квартир в микрорайоне «Таёжный».
Депутаты городской Думы поддержали все предложения администрации Комсомольска о внесении поправок в местный бюджет.
ИСТОЧНИК KP.RU