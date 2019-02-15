2019-02-15T10:09:32+03:00
Происшествия

Квартирант в Хабаровском крае бросил собутыльника на балконе умирать

Фигурант на следствии обо всем рассказал, но потом неожиданно отказался от показаний
Ольга КИВА
Поделиться:
Квартирант в Хабаровском крае бросил собутыльника на балконе умиратьКвартирант в Хабаровском крае бросил собутыльника на балконе умиратьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Житель поселка Новый Ургал в свои 27 лет сядет в тюрьму из-за убийства. Трагедия случилась в апреле прошлого года во время застолья, которое, конечно же, не обошлось без горячительного. Сначала сам фигурант во всем сознался. С его слов было ясно, что 55-летний хозяин квартиры, в которой временно жил осужденный, разозлил его. Сначала произошла словесная перепалка, а потом дело дошло до рукопашной.

- Фигурант бил собутыльника руками и ногами, позже в ход пошел стул. После экзекуции молодой человек вынес еще живого хозяина квартиры на балкон – там мужчина и умер, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

На следствии молодой человек охотно рассказывал о злодеянии, но на потом неожиданно отказался от своих слов. Однако собранные доказательства были убедительными, поэтому суд присяжных признал его виновным. Теперь мужчине придется жить за решеткой ближайшие девять лет. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор