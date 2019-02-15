Квартирант в Хабаровском крае бросил собутыльника на балконе умирать

15 Февр. 06:54 2019-02-15T10:09:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель поселка Новый Ургал в свои 27 лет сядет в тюрьму из-за убийства. Трагедия случилась в апреле прошлого года во время застолья, которое, конечно же, не обошлось без горячительного. Сначала сам фигурант во всем сознался. С его слов было ясно, что 55-летний хозяин квартиры, в которой временно жил осужденный, разозлил его. Сначала произошла словесная перепалка, а потом дело дошло до рукопашной.

- Фигурант бил собутыльника руками и ногами, позже в ход пошел стул. После экзекуции молодой человек вынес еще живого хозяина квартиры на балкон – там мужчина и умер, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

На следствии молодой человек охотно рассказывал о злодеянии, но на потом неожиданно отказался от своих слов. Однако собранные доказательства были убедительными, поэтому суд присяжных признал его виновным. Теперь мужчине придется жить за решеткой ближайшие девять лет. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU