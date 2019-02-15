«Свободу лососю!»: к проблеме сохранения рыбы в Хабаровском крае подошли творчески

15 Февр. 08:54 2019-02-15T10:08:08+03:00

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В Хабаровском крае стартовала эколого-просветительская акция «Свободу лососю!». Ее проводят в рамках Международного года лосося на территории заповедника «Болоньский». Так, уже объявили два конкурса. Один российско-китайский, задача которого собрать творческие работы школьников, посвященные лососевым рыбам юга Дальнего Востока. Второй конкурс межрегиональный, ориентированный на педагогов.

- Во время акции будет работать книжная выставка «Удивительные рыбы Амура» в центральной районной библиотеке Амурска. Для совсем маленьких читателей устроят фотовыставку «Заповедное ожерелье Амура». Кроме того, в начальных классах школ №№ 7 и 5 в Амурске провели познавательно-игровую программу «Лосось – рыба мира». Ребятам показали документальные фильмы и рассказали много интересного о рыбах, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

На этом акция «Свободу лососю!» не заканчивается. Впереди жителей Амурска и Амурского района ждут новые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU