2019-02-15T12:11:38+03:00
Происшествия

Сельчанка в ЕАО ночью чуть не сгорела вместе с домом

Женщина проснулась от странных звуков, а потом обнаружила огонь возле печной трубы
Ольга КИВА
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Сельчанка в ЕАО ночью чуть не сгорела вместе с домомСельчанка в ЕАО ночью чуть не сгорела вместе с домомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ночь с 14 на 15 февраля помощь пожарных понадобилась жительнице поселка Николаевка в ЕАО. Женщина спала сладким сном до тех пор, пока не проснулась от странных звуков. Она пошла посмотреть, в чем дело и увидела возле печи всполохи. Перепуганная сельчанка тут же бросилась звонить пожарным. Огнеборцы отреагировали моментально – вскоре они уже были на месте.

- На борьбу с пламенем отправили пять человек и две единицы техники. Огненную стихию усмирили довольно быстро, не дав ей разгуляться по всему дому. В результате происшествия пострадало только потолочное перекрытие рядом с трубой, человеческих жертв нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность печной трубы. Сотрудники пожарной инспекции еще разбираются в происшествии, ущерб причиненный пламенем пока устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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