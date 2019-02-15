2019-02-15T09:44:29+03:00
Происшествия

Водитель в Хабаровском крае умер за рулем во время поездки

Практически никем не управляемая машина съехала в кювет в Нанайском районе
Ольга КИВА
Поделиться:
Водитель в Хабаровском крае умер за рулем во время поездкиВодитель в Хабаровском крае умер за рулем во время поездкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Накануне, 14 февраля, в Нанайском районе случилась дорожная авария. Водитель машины Mitsubishi Delica утром ехал по трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре и в районе 127 километра съехал в кювет. Позже автоинспекторы выяснили, что во время управления авто, мужчина почувствовал недомогание, поэтому не справился с управлением и не смог контролировать дорогу.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, участок дороги, где случилось происшествие, предназначен для движения в двух направлениях, покрытие – асфальт, состояние дорожного полотна - сухое. На момент аварии погода была ясная, видимость впереди ничем не ограничена.

Жителей края призывают быть бдительными на дорогах и предельно внимательными во время управления автомобилем. Соблюдение правил дорожного движения помогает сохранить жизнь и здоровье водителей, пассажиров и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор