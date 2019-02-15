15 Февр. 09:44 2019-02-15T09:44:29+03:00

Водитель в Хабаровском крае умер за рулем во время поездки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Накануне, 14 февраля, в Нанайском районе случилась дорожная авария. Водитель машины Mitsubishi Delica утром ехал по трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре и в районе 127 километра съехал в кювет. Позже автоинспекторы выяснили, что во время управления авто, мужчина почувствовал недомогание, поэтому не справился с управлением и не смог контролировать дорогу.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, участок дороги, где случилось происшествие, предназначен для движения в двух направлениях, покрытие – асфальт, состояние дорожного полотна - сухое. На момент аварии погода была ясная, видимость впереди ничем не ограничена.

Жителей края призывают быть бдительными на дорогах и предельно внимательными во время управления автомобилем. Соблюдение правил дорожного движения помогает сохранить жизнь и здоровье водителей, пассажиров и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU