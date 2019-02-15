2019-02-15T11:46:14+03:00
Общество

Репутацию чиновника в Хабаровском крае испортил неухоженный погост

За найденные нарушения санитарных норм на кладбище ответил заместитель главы администрации села Троицкое
Ольга КИВА
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Репутацию чиновника в Хабаровском крае испортил неухоженный погостРепутацию чиновника в Хабаровском крае испортил неухоженный погостФото: Алексей ФОКИН
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В поле зрения прокурора попала администрация сельского поселения села Троицкое в Нанайском районе. Один из ее сотрудников оказался виноват в нарушениях санитарных норм на муниципальном погосте. Несоблюдение требований законодательства обнаружили во время проверки.

- Выяснилось, что администрацией села Троицкое нарушаются требования СанПин 2.1.2882-11, предусматривающие обустройство и содержание мест погребения. По результатам проверки главе местного органа самоуправления вынесли представление об устранении недочетов, с чем нарушители уже справились, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Чиновники в срочном порядке обеспечили установку на кладбище емкости для хранения воды в летнее время года, уборку мусора в границах погоста и привели в порядок площадку для мусоросборников. Однако на этом общение нарушителей с прокурором не закончилось. В отношении заместителя главы администрации села Троицкое начали расследование административного дела. Итогом этой работы был штраф, выписанный должностному лицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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