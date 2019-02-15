2019-02-15T11:44:31+03:00
Экономика

В Хабаровском крае строят дорогостоящие планы по развитию туризма

В регионе в том числе продолжат реконструировать набережную и обустроят лагуну яхт-клуба
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае стоят дорогостоящие планы по развитию туризмаВ Хабаровском крае стоят дорогостоящие планы по развитию туризмаФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае в 2019 году собираются потратить 530 миллионов рублей на развитие туристической отрасли. Из них 200 миллионов направят туристскому кластеру «Комсомольский», остальное - кластеру «Амур-Хабаровск».

- Двести миллионов вложат в строительство дороги и прокладку инженерных сетей от улицы Дзержинского к городской набережной в Комсомольске-на-Амуре. Также обустроят подъезд к гостинично-этнографическому комплексу «Село Пермское», свадебной зоне и колесу обозрения. Часть денег потратят на установку освещения парковки и трасс горнолыжного комплекса «Холдоми», - рассказали в пресс-службе правительства края.

В кластере «Амур-Хабаровск» продолжат реконструкцию набережной краевого центра на участке от плавательного бассейна до яхт-клуба. Строительные работы планируют начать в июне. За время работ возведут причал для теплоходов, а в лагуне яхт-клуба начнется строительство марины для маломерных и яхтенных судов.

Напомним, что за счет привлеченных инвестиций в Хабаровске уже модернизировали яхт-клуб, установили колесо обозрения и завершили реконструкцию плавательного бассейна. Кроме того, деньги направили на создание семейного нанайского подворья «Стойбище сородичей» в селе Сикачи-Алян, а в Тугуро-Чумиканском районе в бухте Онгачан построили комфортабельный «Центр приема туристов «Охотоморье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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