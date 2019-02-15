Память воинов-интернационалистов почтили в Хабаровском крае

15 Февр. 11:08 2019-02-15T11:42:41+03:00

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В Хабаровском крае прошли торжественные мероприятия в память о воинах-интернационалистах. Сегодня, 15 февраля, горожане вспоминали тех, кто 30 лет назад не вернулся из Афганистана, и поздравляли тех, кто выжил и здравствует до сих пор. К слову, на сегодняшний день в регионе проживают больше 10 тысяч ветеранов боевых действий. Из низ почти полторы тысячи – это воины-афганцы.

- Ваш жизненный опыт и твердая позиция очень нужны подрастающему поколению. Мы гордимся профессионализмом, отвагой и человечностью наших военнослужащих. Мы помним тех, кто выполнял свой служебный долг в «горячих точках» бывших советских республик, самоотверженно защищал рубежи нашей страны, противостоял бандформированиям на Северном Кавказе, - сказала в своей речи Наталия Пудовкина, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам. - Сегодня мы отдаём дань уважения всем, кто героически выполнял свой интернациональный долг. Разделяем боль утраты с теми, кто потерял в военных конфликтах своих родных и близких.

Живым участникам боевых действий за пределами родины вручили памятные медали. Герои сегодняшнего дня вместе с друзьями, родственниками и просто неравнодушными людьми устроили шествие от Комсомольской площади до площади Славы. Позже состоялось возложение цветов к мемориалу памяти и посещение мест захоронений.

В районах края также прошли торжественные приемы, в школах устраивали уроки мужества, а в музеях – тематические экскурсии. К слову, вдовы воинов-афганцев, не вступивших в повторный брак, родители погибших солдат и инвалиды боевых действий получили по две тысячи рублей материальной помощи за счет краевой казны.

ИСТОЧНИК KP.RU