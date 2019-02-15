2019-02-15T11:42:41+03:00
Общество

Память воинов-интернационалистов почтили в Хабаровском крае

Сегодня, 15 февраля, исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана
Ольга КИВА
Поделиться:
Память воинов-интернационалистов почтили в Хабаровском краеПамять воинов-интернационалистов почтили в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае прошли торжественные мероприятия в память о воинах-интернационалистах. Сегодня, 15 февраля, горожане вспоминали тех, кто 30 лет назад не вернулся из Афганистана, и поздравляли тех, кто выжил и здравствует до сих пор. К слову, на сегодняшний день в регионе проживают больше 10 тысяч ветеранов боевых действий. Из низ почти полторы тысячи – это воины-афганцы.

- Ваш жизненный опыт и твердая позиция очень нужны подрастающему поколению. Мы гордимся профессионализмом, отвагой и человечностью наших военнослужащих. Мы помним тех, кто выполнял свой служебный долг в «горячих точках» бывших советских республик, самоотверженно защищал рубежи нашей страны, противостоял бандформированиям на Северном Кавказе, - сказала в своей речи Наталия Пудовкина, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам. - Сегодня мы отдаём дань уважения всем, кто героически выполнял свой интернациональный долг. Разделяем боль утраты с теми, кто потерял в военных конфликтах своих родных и близких.

Живым участникам боевых действий за пределами родины вручили памятные медали. Герои сегодняшнего дня вместе с друзьями, родственниками и просто неравнодушными людьми устроили шествие от Комсомольской площади до площади Славы. Позже состоялось возложение цветов к мемориалу памяти и посещение мест захоронений.

В районах края также прошли торжественные приемы, в школах устраивали уроки мужества, а в музеях – тематические экскурсии. К слову, вдовы воинов-афганцев, не вступивших в повторный брак, родители погибших солдат и инвалиды боевых действий получили по две тысячи рублей материальной помощи за счет краевой казны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор