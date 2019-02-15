Лесной пожар близ поселка Ванино в Хабаровском крае потушили

15 Февр. 10:37 2019-02-15T11:40:11+03:00

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Накануне в окрестностях поселка Ванино начался лесной пожар. По предварительной информации, пламя могло возникнуть на территории поселения, когда люди, например, разводили костры или бросали окурки. Потом огненная стихия постепенно переместилась в лесополосу. Тушением занимаются 12 сотрудников лесной службы. Огнеборцам уже удалось локализовать очаг, до конца дня они полностью ликвидируют возгорание.

- На территориях Ванинского и Советско-Гаванского районов открыт пожароопасный сезон. В этом году он начался раньше, чем обычно. Одна из причин тому - отсутствие снега этой зимой. На территории уже ввели особый противопожарный режим, все подразделения находятся в готовности, - рассказали в пресс-службе правительства края.

На данный момент в целях предупреждения очередных возгораний в Ванинском районе ведут мониторинг. К жителям региона обращаются с просьбой. Если вы увидели горящий лес, пожалуйста, сообщите об этом в лесоохрану по телефону 8-800-100-94-00, звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU