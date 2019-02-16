2019-02-16T02:35:10+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 16 февраля 2019 года: днем до -8 градусов, без осадков

В регионе снова стало теплее
Мария ИГНАТЬЕВА
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Погода в Хабаровске на 16 февраля 2019 года: днем до -8 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 16 февраля 2019 года: днем до -8 градусов, без осадковФото: Никанор ШУЛЬЦ
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -2-4.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -6-8.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -3-5.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -4-6.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -10-12.

В Чегдомыне возможен небольшой снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -11-13.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -11-13.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -18-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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