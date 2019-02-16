2019-02-16T06:28:32+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае чиновник зарабатывал на «мертвых душах»

Мужчина незаконно получал деньги за несуществующих работников
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровском крае чиновник зарабатывал на «мертвых душах»В Хабаровском крае чиновник зарабатывал на «мертвых душах»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае местный чиновник решил обогатиться за счет старой схемы. Он, будучи руководителем муниципального казенного учреждения Хабаровского района, устроил на работу своего знакомого и родственницу жены. Говоря языком литературным, устроил «мертвые души». Фактически они не работали, а вот зарплату руководитель организации исправно за них получал. Длилось это с мая 2017 года по январь 2018. В общей сложности обогатился чиновник на 370 тысяч рублей, потратив их на свои личные нужды.

Но, видимо, 45-летнему мужчине было мало, и он решил воспользоваться еще одной схемой нелегального заработка.

- Предприимчивый служащий в декабре 2018 года, используя должностное положение, заключил два муниципальных контракта с юридическим лицом. Директором компании была близкая родственница его супруги. Компания должна была оказать услуг по ремонту автомобилей. Но на самом деле выполнение условий даже не планировалось, - рассказывают в СУ СК России по Хабаровскому краю. - Выделенные на эти цели 150 тысяч рублей, принадлежащие муниципальному учреждению, злоумышленник присвоил и потратил на собственные нужды.

В итоге мужчину обвиняют по двум статьям: «Хищение бюджетных средств» и «Злоупотребление служебными полномочиями». Чиновник во всем признался и даже принимает действенные меры к возмещению причиненного преступлениями ущерба. Пока его поместили под домашний арест, а расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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