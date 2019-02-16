Особый противопожарный режим в Хабаровском крае набирает обороты

16 Февр. 12:52 2019-02-16T12:52:24+03:00

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В Хабаровском крае в этом году выдалась особенно бесснежная зима, что повлекло за собой участившиеся природные пожары. В связи с этим в Ванинском районе не так давно ввели противопожарный режим, 15 февраля его ввели в еще одном районе.

- В этом году на юго-восточном побережье Татарского пролива, а также в южных районах Хабаровского края сложилась аномальная ситуация, когда практически отсутствует снежный покров. Из-за этого за первые месяцы зимы подразделения пожарной охраны реагировали больше 50 раз на загорание сухой растительности. Одновременно с этим зарегистрированы и первые лесные пожары. В связи этим приказом управления лесами Правительства Хабаровского края с 14 февраля на территориях Ванинского и Советско-Гаванского районов открыт пожароопасный сезон, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Таким образом сейчас противопожарный режим действует на территории двух районов края. Это позволит привлекать дополнительную технику и личный состав для тушения возможных новых очагов пожаров, вводить ограничения на посещение лесных массивов, усиливать патрулирование, ужесточить меру ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Сейчас за нарушение правил пожарной безопасности граждане заплатят до трех тысяч рублей, должностные лица до 15 тысяч рублей, а юридические лица от 150 до 200 тысяч рублей. Но лишь в том случае, если в районе не действует особый режим, в противном случае сумма штрафа увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU