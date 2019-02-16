Дачного воришку задержали в Хабаровске

16 Февр. 11:39 2019-02-16T11:39:30+03:00

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В Хабаровске к сотрудникам полиции обратился за помощью житель Железнодорожного района. Он сообщил, что кто-то повредил в его дачном доме стеклопакет и похитили бытовую технику, два радиатора и электрический обогреватель. Все это хабаровчанин оценил примерно в 45 тысяч рублей.

- Полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 27-летний безработный житель краевого центра. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемый рассказал стражам порядка, что сдал технику в комиссионку, а другое имущество в пункт приема металлолома. А деньги спустил на развлечения и еду. В итоге ему грозит до пяти лет лишения свободы, а пока он находится под подпиской о невыезде. По данному преступлению полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU