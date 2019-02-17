2019-02-17T04:29:56+03:00
Спорт

Матч «Амур» - «Куньлунь» 16 февраля: хабаровчане одержали пятую домашнюю победу

«Тигры» сразу показали гостям, кто в доме хозяин
Ольга КИВА
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Матч «Амур» - «Куньлунь» 16 февраля: хабаровчане одержали пятую домашнюю победуМатч «Амур» - «Куньлунь» 16 февраля: хабаровчане одержали пятую домашнюю победуФото: пресс-служба ХК "Амур"
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В минувшую субботу, 16 февраля, игроки команды «Амур» скрестили клюшки с соперниками из Пекина. Хабаровчане сразу пошли вперед и показали гостям, кто в доме хозяин. Хоккеисты «Куньлуня» пытались сопротивляться напору «тигров», однако из-за атаки Железкова их настроение вскоре изменилось. Центрфорвард шикарным броском в падении вогнал шайбу под перекладину вперёд.

- Хоккеистам из Пекина удалось ненадолго сравнять счет, но «тигры» не собирались так просто уступать. На 31-й минуте Руденков полез на пятак, нанес бросок, а к отскочившей шайбе первым успел Горшков. 25:10 – соотношение бросков после второго периода говорило само за себя, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

После 43-ей минуты матча игрокам «Куньлуня» снова несказанно повезло – они опять смогли сравнять счет. Игра перешла в овертайм. Заканчивать матч должны были Горшков и Ушенин, но они поручили эту миссию Файзуллину. Последний отправил шайбу в сетку, обеспечив своей команде пятую домашнюю победу подряд. Игра закончилась со счетом 3:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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