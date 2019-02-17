2019-02-17T09:07:02+03:00
Происшествия

Следователи в ЕАО отказались расследовать дело о смертельном ДТП

По предварительным данным, водитель сбил пешехода, но привлекать его к уголовной ответственности почему-то не стали
Ольга КИВА
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Следователи в ЕАО отказались расследовать дело о смертельном ДТПСледователи в ЕАО отказались расследовать дело о смертельном ДТПФото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница поселка Известковый пришла в замешательство, когда узнала, что смерть ее сына никто расследовать не собирается. Предварительно известно, что родственник женщины погиб в дорожной аварии. Происшествие случилось в начале июня прошлого года. Тогда в районе улицы Железнодорожной мужчина попал под колеса машины Honda Accord – пешеход скончался.

- Следователи посчитали, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. При этом в органах предварительного расследования почему-то не учли, что без производства отдельных следственных действий установить степень вины водителя не возможно. В частности речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Отказ о возбуждении уголовного дела признали незаконным. Уголовное дело все-таки возбудили и начали разбирательство. Вскоре водителю придется объясняться с правоохранителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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