Пенсионерка на Камчатке заплатила за лечение рака мошенникам

17 Февр. 12:10 2019-02-17T12:10:19+03:00

Аферисты ловко убедили старушку, что у нее страшное заболевание, и выманили у нее чуть больше 100 тысяч рублей

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Пенсионерка на Камчатке оказалась жертвой телефонных мошенников. Аферисты мастерски обработали старушку и убедили ее в том, что у нее страшное заболевание – рак. Пожилая женщина поверила, что на том конце провода заведующая клинической лабораторией. Звонившая рассказала, как можно решить проблему, и попросила как можно быстрее перевести деньги на лечение онкозаболевания. Пенсионерка, недолго думая, отправила на указанную банковскую карту 105 тысяч рублей.

- За прошедшую неделю кроме пожилой женщины от действий телефонных мошенников и аферистов, промышляющих в сети интернет пострадали еще три человека. В общей сложности ущерб, причиненные пострадавшим, оценивают в 378 тысяч 200 рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Одна из потерпевших хотела купить машину. Подходящий вариант нашла на одном из сайтов, но продавец потребовал предоплату в 250 тысяч рублей. Женщина деньги перевела на три расчетных счета, которые указал мошенник. Машину и самого автовладельца она не увидела.

Еще одна жертва мошенников отделалась относительно малыми потерями. «Аферисты» заработали на ней восемь тысяч рублей, с помощью взломанного аккаунта в социальной сети. Женщина думала, что перевела деньги родственнику, который обратился к ней за помощью через сообщение, а на самом деле невольно проспонсировала злодеев.

Другая потерпевшая хотела снять жилье, но в итоге осталась совсем без денег и без квартиры. Звонившие женщину убедили сообщить реквизиты банковской карты и коды, поступившие по смс.

Жителей края убедительно просят никому не сообщать персональные данные, тем более пароли и коды, а также не переходить по неизвестным ссылкам и не перезванивать по сомнительным номерам. Если вам звонят и сообщают что-то о вашем счете, не следуйте никаким инструкциям, срочно звоните в свой банк. Пожалуйста, объясните пожилым родственникам и подросткам эти простые правила.

ИСТОЧНИК KP.RU