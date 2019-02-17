Беспардонный курильщик в Комсомольске разозлил приставов своим поведением в суде

17 Февр. 10:37 2019-02-17T10:38:20+03:00

Мужчина решил затянуться сигаретой прямо в зале суда – за это ему придется заплатить штраф

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Житель города Юности пришел на судебное заседание, но, видимо, сильно волновался и решил снять стресс. Мужчина прямо в зале суда достал сигарету, зажег ее и сделал несколько затяжек. Такое поведение расценили не только как нарушение норм этикета, но и требований закона.

- Мужчина пришел на заседание для рассмотрения административного протокола. Курить в здании суда строго запрещено, однако курильщик решил, что это правило не для него писано. За одну зажженную сигарету в отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении, - отметили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

За свой проступок горожанину придется раскошелиться на оплату штрафа. Сумма может составлять от 500 до тысячи рублей. Остается надеяться, что беспардонный комсомольчанин запомнит этот урок и в будущем не будет курить в неположенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU