2019-02-18T02:18:58+03:00
Происшествия

За один поход в магазин покупатель в Хабаровском крае лишился ноутбука

Мужчина имел неосторожность оставить сумку с техникой без присмотра
Ольга КИВА
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За один поход в магазин покупатель в Хабаровском крае лишился ноутбукаЗа один поход в магазин покупатель в Хабаровском крае лишился ноутбукаФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Верхнебуреинского района из магазина прямиком отправился в полицию. Дело в том, что пока он осматривал витрины и приценивался к товарам, у него украли сумку с ноутбуком. Заявитель имел неосторожность оставить технику без присмотра, а когда хотел забрать ее, то не нашел том месте, где оставил – рядом с кассой. Ущерб пострадавший оценил в 20 тысяч рублей.

- Оперативники взялись за расследование и вскоре вышли на подозреваемую – 32-летнюю безработную местную жительницу. Найти фигурантку помогли записи с камер видеонаблюдения. Когда женщина оказалась в отделении, стала рассказывать, что она заметила сумку, оставленную без присмотра. Дальше план сложился сам собой - она забрала чужую вещь и ушла из магазина, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенный ноутбук нашли у подозреваемой при обыске. Пропавшую технику изъяли и вернули законному владельцу. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если суд признает ее виновной, она рискует сесть в тюрьму на срок до пяти лет. На время расследования женщина будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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