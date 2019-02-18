2019-02-18T02:41:03+03:00
Общество

В Хабаровске впервые пройдет патриотический фестиваль «Россия. Будущее. Мы»

Мероприятие объединит порядка пяти тысяч человек
Ольга КИВА
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В Хабаровске впервые пройдет патриотический фестиваль «Россия. Будущее. Мы»В Хабаровске впервые пройдет патриотический фестиваль «Россия. Будущее. Мы»Фото: Алексей ФОКИН
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В краевой столице собираются устроить масштабный фестиваль под названием «Россия. Будущее. Мы». Это мероприятие и городской конкурс «Моя страна – моя Россия!» впервые проведут в Хабаровске с целью развития кадетского и юнармейского движений. Фестиваль состоится 21 февраля в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена». Ожидается, что его участниками станут порядка пяти тысяч человек. Среди них школьники, родители, педагоги, руководители города и края.

Как отметили в городском управлении образования, гражданско-патриотическое воспитание – это приоритетное направление образовательной политики в Хабаровске. Так, в краевой столице функционирует Центр патриотического воспитания, ставший в 2018 году лауреатом VII Фестиваля творческой молодежи Городов воинской славы и городов-героев России. На его базе действуют Хабаровское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», городской штаб отделения «Юнармия».

Кроме того, в рамках патриотического воспитания в городе проводят различные акции – «Бессмертный полк», «Дальневосточная Победа», «Майский вальс» и другие. Школьников задействуют в ежегодном городском смотре «Во Славу отцов и Отечества!», городской комбинированной игре «Патриот» и месячнике военно-патриотической работы «Служу Отечеству!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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