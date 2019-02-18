Холодную воду отключили в 12 домах в Хабаровске

18 Февр. 02:56 2019-02-18T03:56:28+03:00

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Утро понедельника, 18 февраля, началось не совсем комфортно для жителей 12 многоквартирников в Хабаровске. В домах №№23, 23 А, 25, 27 и 29 на Матвеевском шоссе, №9 на улице Шмидта, №30 на переулке Расковой, №№10 и 12 на улице Пилотов, №№ 9 и 11 на улице Оборонной, №36 А на улице Шевчука и №3 А на улице Кошевого отключили холодную воду. Причиной коммунального происшествия стал порыв на водопроводе.

Как отметили в городской администрации, за минувшие сутки с улиц краевой столицы вывезли больше 100 кубометров песка, мусора и снега. В общей сложности в уборке задействовали 25 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, в том числе ночью 15 машин. На хабаровские трассы высыпали 1,7 тонны противогололедных средств.

По данным единой городской диспетчерской службы, в городе за минувшие сутки произошло 25 дорожных аварий, два пожара и восемь возгораний. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 844 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU