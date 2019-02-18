2019-02-18T03:53:34+03:00
Общество

Землетрясение на Камчатке: за сутки зарегистрировали подземные толчки дважды

Однако сейсмособытие жители полуострова не заметили
Ольга КИВА
Поделиться:
Землетрясение на Камчатке: за сутки зарегистрировали подземные толчки дваждыЗемлетрясение на Камчатке: за сутки зарегистрировали подземные толчки дваждыФото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 17 февраля, на Камчатке случилось сразу два землетрясения. Первое сейсмособытие произошло примерно в обед на глубине 33 километров. Эпицентр землетрясения находился в 190 километрах на северо-востоке от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 4,6 балла. Во второй раз подземные толчки зарегистрировали уже вечером на глубине 80 километров. Эпицентр находился в 130 километрах на северо-востоке от краевой столицы. Магнитуда составила четыре балла.

- В обоих случаях землетрясения прошли незаметно для жителей полуострова - подземные толчки не ощущались. Кроме того, никто из местного населения не звонил в единую городскую службу и не просил о помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Жителям региона напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефону «01» со стационарных телефонов или «101» с мобильных. Также обращения принимают по телефону доверия 8 (4152) 30-10-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор