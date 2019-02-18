Землетрясение на Камчатке: за сутки зарегистрировали подземные толчки дважды

18 Февр. 03:27 2019-02-18T03:53:34+03:00

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В минувшее воскресенье, 17 февраля, на Камчатке случилось сразу два землетрясения. Первое сейсмособытие произошло примерно в обед на глубине 33 километров. Эпицентр землетрясения находился в 190 километрах на северо-востоке от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 4,6 балла. Во второй раз подземные толчки зарегистрировали уже вечером на глубине 80 километров. Эпицентр находился в 130 километрах на северо-востоке от краевой столицы. Магнитуда составила четыре балла.

- В обоих случаях землетрясения прошли незаметно для жителей полуострова - подземные толчки не ощущались. Кроме того, никто из местного населения не звонил в единую городскую службу и не просил о помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Жителям региона напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефону «01» со стационарных телефонов или «101» с мобильных. Также обращения принимают по телефону доверия 8 (4152) 30-10-99.

ИСТОЧНИК KP.RU