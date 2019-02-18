На Камчатке возможного угонщика снегохода в третий раз попытаются судить

18 Февр. 03:58 2019-02-18T04:00:19+03:00

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Дело об угоне снегохода жителем села Оссора на Камчатке в третий раз будет рассматривать суд. По версии следствия, 26-летний фигурант угнал снегоход у жителя села Ивашка в апреле 2017 года. Однако судья после рассмотрения дела сделал свои выводы, не совпадающие с мнением прокурора.

- Суд вынес оправдательный приговор. Сторона обвинения решила обжаловать такое решение, сославшись на наличие в материалах дела достаточных доказательств причастности подсудимого к совершенному преступлению. Судебная коллегия согласилась с доводами прокурора и отменила оправдательный приговор, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело снова отправили в суд на рассмотрение. Служители Фемиды в третий раз возьмутся изучать его. К слову, во второй раз приговор молодому человеку вообще не зачитали, так как районный суд нашел обстоятельства, препятствующие этому. Сельчанин сознательно отказался от адвоката, но в прокуратуре посчитали, что на стадии расследования было нарушено право обвиняемого на защиту. Апелляционная инстанция отменила и это постановление суда о возвращении уголовного дела прокурору.

ИСТОЧНИК KP.RU