В Хабаровском крае количество заброшенных сельхозземель увеличивается

18 Февр. 04:20 2019-02-18T04:55:11+03:00

На этот раз инвентаризацию наделов провели в районе имени Лазо

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В Хабаровском крае продолжается инвентаризация земель. В этот раз проверка была проведена в районе имени Лазо. В общей сложности здесь обследовали четыре тысячи 169 гектаров в селах Киинск, Могилевка, Дрофа, Кондратьевка, Екатеринославка, Георгиевка, Соколовка, Полетное, Святогорье, в поселке Переяславка. Итогом проверки стали найденные 3,7 гектара неиспользуемых сельхозземель.

- Тотальную инвентаризацию земель устроили с целью повысить эффективность использования наделов. Если собственники не начнут работать на участках, то могут их лишиться. Землю заберут и передадут эффективным пользователям, например, под реализацию приоритетных инвестиционных проектов по упрощённому механизму - без торгов, - рассказали в краевом минсельхозе.

Напомним, ранее специалисты работали в Хабаровском районе, где обнаружили порядка 2,8 тысячи гектаров неиспользуемых сельхозугодий. Дальше земельные ревизоры отправятся в Вяземский, Комсомольский, Амурский, Бикинский и Нанайский районы. Там больше всего пашен, сенокосов и пастбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU