2019-02-18T04:49:12+03:00
Происшествия

Налетчик с ножом руке в Комсомольске рвался к сейфу микрофинансовой организации

Неизвестный рассчитывал поживиться деньгами, в итоге покинул офис с чужим телефоном
Ольга КИВА
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Налетчик с ножом руке в Комсомольске рвался к сейфу микрофинансовой организацииНалетчик с ножом руке в Комсомольске рвался к сейфу микрофинансовой организацииФото: Олег ЗОЛОТО
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Одна из микрофинансовых организаций в городе Юности пострадала от действий налетчика. Неизвестный вошел в офис, в котором находились менеджер и клиентка, достал нож и, размахивая этим железным аргументом, стал требовать денег.

- Однако купюр к несчастью злодея в сейфе компании не оказалось, зато в металлическом ящике лежал сотовый телефон сотрудницы. Злоумышленник решил не брезговать тем, что есть, схватил гаджет и скрылся в неизвестном направлении. Сотрудница офиса тут же вызвала полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вскоре оперативники нашли фигуранта. Им оказался 38-летний горожанин, в прошлом которого уже были проблемы с законом на почве имущественных преступлений. Похищенный телефон у него нашли при обыске. Гаджет уже вернули законной владелице. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой». На время следствия он будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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