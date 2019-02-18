2019-02-18T06:26:52+03:00
Экономика

У Хабаровского края появились новые возможности привлекать иностранных инвесторов

В этом поможет Российский фонд прямых инвестиций
Ольга КИВА
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У Хабаровского края появились новые возможности привлекать иностранных инвесторовУ Хабаровского края появились новые возможности привлекать иностранных инвесторовФото: Правительство Хабаровского края
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Правительство Хабаровского края и Российский фонд прямых инвестиций подписали соглашение. По условиям документа, фонд будет содействовать зарубежным компаниям, которые планируют работать на территории региона. Кроме того, потенциальным инвесторам помогут в подборе площадок для реализации проектов.

- Регион обладает большим потенциалом роста, возможности для увеличения иностранных инвестиций значительны. Такое сотрудничество откроет новые перспективы для края – появятся новые условия для привлечения ведущих международных стратегических инвесторов, будет экспертиза и поддержка в представлении региона международному инвестиционному сообществу, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, что Российский фонд прямых инвестиций с резервом в 10 миллиардов рублей создали в 2011 году. Задача организации заключается в инвестировании перспективных проектов и поддержке лидирующих на российском рынке компаний совместно с ведущими инвесторами мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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