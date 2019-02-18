Сварливого пациента в Хабаровске оштрафовали за оскорбление медика

18 Февр. 05:27 2019-02-18T06:30:48+03:00

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Поход в медицинский центр закончился для хабаровчанина штрафом. Мужчине придется заплатить за то, что он в неприличной форме ответил сотруднику медицинского учреждения на замечание. Заведующего отделением консультативного приема всего лишь попросила горожанина снять верхнюю одежду.

- По предварительной информации, нарушитель пришел на прием к хирургу и зашел в кабинет, не снимая куртку. Естественно, доктор не смогла промолчать. Однако в ответ на свою просьбу сотрудница услышала много некрасивых слов, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за оскорбление, выраженное в неприличной форме. Теперь нарушителю придется заплатить штраф в тысячу рублей. Возможно, этот случай научит хабаровчанина держать себя в руках и не сквернословить при врачах.

ИСТОЧНИК KP.RU