2019-02-18T06:31:47+03:00
Общество

Мэрию Биробиджана уличили в загрязнении реки Большая Бира

Администрация, как собственник «Водоканала», не позаботилась об обустройстве сооружений для очистки сточных вод
Ольга КИВА
Поделиться:
Мэрию Биробиджана уличили в загрязнении реки Большая Бира ФОТО: Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратураМэрию Биробиджана уличили в загрязнении реки Большая Бира ФОТО: Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура
Изменить размер текста:

Мэрию Биробиджана призвали исправить ситуацию с загрязнением реки Большая Бира. В городской администрации до недавнего времени не обращали внимания на отсутствие очистных сооружений. Как результат, «Водоканал», собственником которого является мэрия, сбрасывал неочищенные сточные воды в реку.

- Проверка показала, что предприятие нарушило требования Водного кодекса Российской Федерации. Экспертиза подтвердила, что нормативы сброса сточных вод были превышены. В результате природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать городскую администрацию построить и ввести в эксплуатацию очистные сооружения, - прокомментировали в пресс-службе Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Суд удовлетворил заявленный иск полностью. Пока решение суда не вступило в силу, но когда это произойдет, ответчик должен будет в течение пяти лет исправить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор