Мэрию Биробиджана уличили в загрязнении реки Большая Бира

18 Февр. 05:59 2019-02-18T06:31:47+03:00

Администрация, как собственник «Водоканала», не позаботилась об обустройстве сооружений для очистки сточных вод

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Мэрию Биробиджана призвали исправить ситуацию с загрязнением реки Большая Бира. В городской администрации до недавнего времени не обращали внимания на отсутствие очистных сооружений. Как результат, «Водоканал», собственником которого является мэрия, сбрасывал неочищенные сточные воды в реку.

- Проверка показала, что предприятие нарушило требования Водного кодекса Российской Федерации. Экспертиза подтвердила, что нормативы сброса сточных вод были превышены. В результате природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать городскую администрацию построить и ввести в эксплуатацию очистные сооружения, - прокомментировали в пресс-службе Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Суд удовлетворил заявленный иск полностью. Пока решение суда не вступило в силу, но когда это произойдет, ответчик должен будет в течение пяти лет исправить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU