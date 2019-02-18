В Хабаровске впервые выбирали чемпионов тхэквондо путем электронного судейства

18 Февр. 06:24 2019-02-18T06:33:56+03:00

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В Хабаровске прошли соревнования по тхэквондо – открытый чемпионат и первенство Хабаровского края. Спортивные события объединили в общей сложности 300 участников из Хабаровского и Приморского краев, а также из Еврейской автономии. Каждый спортсмен боролся за путевку на чемпионат и первенство ДФО и чемпионат и первенство России.

- Эти соревнования провели с использованием системы электронного судейства. Раньше арбитры получали от судей записки, потом обрабатывали результаты и объявляли итог. С помощью системы упростили этот процесс. Судьям достаточно нажать на кнопки, и результат сразу видно на экране. Так гораздо быстрее становится известно, кто победил. К тому же снижается вероятность засуживания и спорных моментов, - рассказали в ХКОО Тхэквондо (ГТФ) «Торнадо».

Большинство наград по итогу состязаний досталось хозяевам. Абсолютными чемпионами стали хабаровчане Андрей Лысяков, Михаил Табаков, Дмитрий Шишкин, Никита Иванов, Матвей Дунаев, Анастасия Табакова, Таисия Воронова Ярослава Смалис. Среди победителей и призеров в отдельных видах были и участники из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU