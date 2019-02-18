18 Февр. 06:51 2019-02-18T07:26:49+03:00

Погорельцы в Биробиджане за ночь могли остаться без крова Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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В ночь с 17 на 18 февраля в Биробиджане на улице Гоголя горел двухэтажный деревянный дом. Пожарных вызвали сами жильцы, почуявшие запах дыма. Когда огнеборцы приехали на место происшествия, обитатели дома уже были на улице, а пламя методично пожирало стену снаружи дома.

- Пожарные ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на сухие межэтажные перекрытия и соседние помещения. После тушения здание обследовали. Огненная стихия частично уничтожила часть нежилой квартиры. Человеческих жертв нет, - рассказали в пресс-службе МЧС России по ЕАО.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, так как в выгоревшей нежилой квартире могли находиться неизвестные. К слову, проникнуть в незапертое помещение не сложно. Расследование этого инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU