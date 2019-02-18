2019-02-18T07:26:49+03:00
Происшествия

Погорельцы в Биробиджане за ночь могли остаться без крова

Огненная стихия успела уничтожить часть нежилой квартиры и стену снаружи дома
Ольга КИВА
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Погорельцы в Биробиджане за ночь могли остаться без кроваПогорельцы в Биробиджане за ночь могли остаться без кроваФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В ночь с 17 на 18 февраля в Биробиджане на улице Гоголя горел двухэтажный деревянный дом. Пожарных вызвали сами жильцы, почуявшие запах дыма. Когда огнеборцы приехали на место происшествия, обитатели дома уже были на улице, а пламя методично пожирало стену снаружи дома.

- Пожарные ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на сухие межэтажные перекрытия и соседние помещения. После тушения здание обследовали. Огненная стихия частично уничтожила часть нежилой квартиры. Человеческих жертв нет, - рассказали в пресс-службе МЧС России по ЕАО.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, так как в выгоревшей нежилой квартире могли находиться неизвестные. К слову, проникнуть в незапертое помещение не сложно. Расследование этого инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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