2019-02-18T08:19:01+03:00
Общество

Глава Амурского района скоропостижно скончался на 51 году жизни

Иван Масько был настоящим патриотом малой родины
Ольга КИВА
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Глава Амурского района скоропостижно скончался на 51 году жизниГлава Амурского района скоропостижно скончался на 51 году жизниФото: Правительство Хабаровского края
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Накануне стало известно о безвременной кончине главы Амурского района Ивана Васильевича Масько. Его жизненный путь прервался на 51 году жизни 17 февраля. Невосполнима эта утрата для родных и близких, а также для всех жителей города Амурска. О нем всегда будут помнить, как о хорошем руководителе, творце идей и талантливом организаторе.

- Иван Васильевич родился и прошел свой трудовой путь здесь. Начал с работы заместителем начальника по ремонту ТЭЦ-2, потом перешел в Амурскводоканал, где за 12 лет поднялся от мастера до исполняющего обязанности директора предприятия. В августе 2006 года стал исполняющим обязанности первого заместителя главы районной администрации по вопросам жизнеобеспечения. В марте 2009 года Ивана Васильевича избрали на должность главы Амурского района, - рассказали в районной администрации.

Ивана Масько знали как человека целеустремлённого, незаурядного и компетентного в производственных и финансово-экономических вопросах. Под его руководством Амурский район стал одним из лидеров среди муниципальных районов края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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