«Лыжня России-2019» добралась до Амурского района
В Амурском районе в минувшее воскресенье, 17 февраля, прошла «Лыжня России – 2019». Спортивное событие объединило 200 человек, среди которых были школьники и студенты, а также преподаватели Амурского политехнического техникума, военнослужащие, работники учреждений и организаций района.
- Впервые в «Лыжне» участвовали жители поселков Литовко, Эльбан и Известковый. Всех участников наградили спортивными шапочками «Лыжня России -2019». Кроме того, каждый спортсмен получили номер участника на память в подарок. Победителей и призеров наградили грамотами и медалями, - рассказали в районной администрации.
Напомним, «Лыжню России» проводят с целью пропаганды физической культуры и спорта. Это мероприятие также служит инструментом популяризации зимних видов спорта и здорового образа жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU