2019-02-18T08:58:22+03:00
Спорт

«Лыжня России-2019» добралась до Амурского района

В спортивном мероприятии участвовали почти 200 человек
Ольга КИВА
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«Лыжня России-2019» добралась до Амурского района ФОТО: Администрация Амурского муниципального района«Лыжня России-2019» добралась до Амурского района ФОТО: Администрация Амурского муниципального района
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В Амурском районе в минувшее воскресенье, 17 февраля, прошла «Лыжня России – 2019». Спортивное событие объединило 200 человек, среди которых были школьники и студенты, а также преподаватели Амурского политехнического техникума, военнослужащие, работники учреждений и организаций района.

- Впервые в «Лыжне» участвовали жители поселков Литовко, Эльбан и Известковый. Всех участников наградили спортивными шапочками «Лыжня России -2019». Кроме того, каждый спортсмен получили номер участника на память в подарок. Победителей и призеров наградили грамотами и медалями, - рассказали в районной администрации.

Напомним, «Лыжню России» проводят с целью пропаганды физической культуры и спорта. Это мероприятие также служит инструментом популяризации зимних видов спорта и здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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